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Общество / Здоровье

Более 250 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

17 декабря 2021 года, 08:57

Оба компонента вакцины от коронавируса сделали 251 тыс. 919 жителей Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 658 человек, всего — 258 тыс. 92. Полный курс вакцинации ха минувший день прошел 1 тыс. 381 пскович. Ревакцинировались 424 жителя региона, всего — 28 тыс. 87.

В настоящее время в Псковской области израсходовано 81,6% поступившей вакцины от коронавируса.

«Новый штамм [«омикрон» – ред. ПП] может вызвать очередную волну заболеваемости. Сделайте прививку, чтобы заблаговременно защитить свое здоровье и здоровье окружающих», – отметил Михаил Ведерников.

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