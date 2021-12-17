Более 250 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Оба компонента вакцины от коронавируса сделали 251 тыс. 919 жителей Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 658 человек, всего — 258 тыс. 92. Полный курс вакцинации ха минувший день прошел 1 тыс. 381 пскович. Ревакцинировались 424 жителя региона, всего — 28 тыс. 87.

В настоящее время в Псковской области израсходовано 81,6% поступившей вакцины от коронавируса.

«Новый штамм [«омикрон» – ред. ПП] может вызвать очередную волну заболеваемости. Сделайте прививку, чтобы заблаговременно защитить свое здоровье и здоровье окружающих», – отметил Михаил Ведерников.