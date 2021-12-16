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Общество / Здоровье

На оборудование ФАПов Псковской области для продажи лекарств выделят 5 млн рублей

16 декабря 2021 года, 20:14

5 млн рублей выделят на оборудование ФАПов Псковской области для продажи лекарственных средств. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в рамках Прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

Как отметил глава Псковской области, в настоящее время в регионе сокращается сельское население, и в связи с нерентабельностью содержания аптек, магазинов и почтовых отделений ведутся работы по их оптимизации. Оптимальным решением данной проблемы выступает передача возможности реализации лекарственных средств ФАПам.

Данный вопрос уже проработан законодательно. На его реализацию необходимо порядка 20 млн рублей. Четверть этих средств, 5 млн рублей, будут выделены в 2022 году. По полученным результатам будет спланировано дальнейшее финансирование оборудования ФАПов для продажи лекарственных средств или его прекращение.

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