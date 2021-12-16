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Общество / Здоровье

Псковский врач: Привиться от коронавируса накануне новогодних каникул – идеальное решение

16 декабря 2021 года, 12:35

Привиться накануне новогодних каникул – идеальное решение, об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко 16 декабря в эфире проекта ПАИ-live.

Псковский врач: Привиться от коронавируса накануне новогодних каникул – идеальное решение

«Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета», – прокомментировала Повторейко.

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Комментарии

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Бабулечка
14:29 16.12.2021

Доктор, отчего прививаться предлагаете?! Вирус ковида-19 до сих пор не выделен в лабораториях мира за огромные предлагаемые суммы.Во время пандемии не вакцинируют, должны знать все медики, из медучебников. Важно послушать военного врача Супотницкого. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в шесть раз превышает смертность от нового вируса.Омикрон-штаммом заболевают первыми уколотые,которые имея кукоды повсюду,везде и заражают.От неудачного участия в эксперименте многие побывали в ковидарии

Бабулечка
14:44 16.12.2021

Из выступления депутата Мосгордумы Е. Енгалычевой против QR :"Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений,смертей от вакцинации,а в России это скрывается?Внаглую заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут, что возможны летальные исходы,а от вакцин -нет?Только мне поступило множество обращений,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в т.ч. и от МЕДИКОВ обращения.Почему ОНИ сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях,,онко.?"Cat.VL

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