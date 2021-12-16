Псковский врач: Привиться от коронавируса накануне новогодних каникул – идеальное решение

Привиться накануне новогодних каникул – идеальное решение, об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко 16 декабря в эфире проекта ПАИ-live.

«Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета», – прокомментировала Повторейко.