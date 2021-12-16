Псковский врач: Привиться от коронавируса накануне новогодних каникул – идеальное решение

Привиться накануне новогодних каникул – идеальное решение, об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко 16 декабря в эфире проекта ПАИ-live.
Привиться накануне новогодних каникул – идеальное решение, об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко 16 декабря в эфире проекта ПАИ-live.
«Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета», – прокомментировала Повторейко.
Доктор, отчего прививаться предлагаете?! Вирус ковида-19 до сих пор не выделен в лабораториях мира за огромные предлагаемые суммы.Во время пандемии не вакцинируют, должны знать все медики, из медучебников. Важно послушать военного врача Супотницкого. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в шесть раз превышает смертность от нового вируса.Омикрон-штаммом заболевают первыми уколотые,которые имея кукоды повсюду,везде и заражают.От неудачного участия в эксперименте многие побывали в ковидарии
Из выступления депутата Мосгордумы Е. Енгалычевой против QR :"Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений,смертей от вакцинации,а в России это скрывается?Внаглую заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут, что возможны летальные исходы,а от вакцин -нет?Только мне поступило множество обращений,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в т.ч. и от МЕДИКОВ обращения.Почему ОНИ сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях,,онко.?"Cat.VL