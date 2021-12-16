171 новый случай заражения СOVID-19 подтвердился в Псковской области за 15 декабря

В Пскове (всего 22 тыс. 968) ковидом заразились 45 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 69) – 22.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 720) подтверждено 16 новых случаев. По 11 человек заболелеи в Невельском (всего 2 тыс. 831) и Великолукском (всего 1 тыс. 820) районах, по девять – в Порховском (всего 2 тыс. 176) и Опочецком (всего 2 тыс. 96). Восемь новых случаев диагностировали в Печорском районе (всего 1 тыс. 496). По пять человек заболели в Новосокольническом (всего 1 тыс. 910) и Дновском (всего 534) районах, по четыре – в Островском (всего 3 тыс. 74), Дедовичском (всего 1 тыс. 659), Себежском (всего 584) и Новоржевском (всего 826) районах. Три местных жителя заразились в Пушкиногорском районе (всего 850). По два новых случая подтверждено в Стругокрасненском (всего 1 тысяча), Бежаницком (всего 724), Красногородском (всего 681) и Усвятском (всего 457) районах, по одному в Плюсском (всего 1 тыс. 119), Пустошкинском (всего 735) и Локнянском (всего 494).

За время пандемии коронавирус диагностировали у 69 тыс. 55 человек. Выздоровело 60 тыс. 320 человек, в том числе 202 за минувший день.

«Динамика выздоровления нарастает очень медленно, число людей на стационарном и амбулаторном лечении остаётся крайне высоким», – добавил глава региона. Скончались 1 тыс. 168 человек..