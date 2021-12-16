Велосипедист пострадал в результате ДТП в Печорах

В Печорах у дома 15 на улице Псковской водитель такси Lada Granta 1964 года рождения наехал на велосипедиста. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В Печорах у дома 15 на улице Псковской водитель такси Lada Granta 1964 года рождения наехал на велосипедиста. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в Псковскую областную клиническую больницу. Возраст и данные пострадавшего устанавливаются.
Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работали сотрудники ДПС.