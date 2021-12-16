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Общество / Здоровье

Велосипедист пострадал в результате ДТП в Печорах

16 декабря 2021 года, 08:25

В Печорах у дома 15 на улице Псковской водитель такси Lada Granta 1964 года рождения наехал на велосипедиста. Об этом сообщает Псковское агентство информации. 

Велосипедист пострадал в результате ДТП в Печорах

Фото: ПАИ

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в Псковскую областную клиническую больницу. Возраст и данные пострадавшего устанавливаются.

Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работали сотрудники ДПС.

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