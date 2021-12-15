Няня украла из сейфа 50 тысяч рублей в Себеже

В Себеже няня украла из сейфа 50 тыс.рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Супруги наняли ребёнку няню, поскольку была необходимость уехать из Псковской области на несколько дней. По приезде они обнаружили, что из их сейфа в квартире исчезли деньги. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Злоумышленницей оказалась 30-летняя жительница Себежа, которую родители наняли, чтобы присмотреть за ребенком.

Следователи считают, что подозреваемая использовала оставленный запасной ключ, открыла сейф и похитила деньги. Преступница взяла часть того, что было в сейфе.

Няня дала признательные показания. Похищенные денежные средства воровка уже потратила. В ходе обыска изъяли приобретенные на них вещи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование ведется.