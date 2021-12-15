Двух объявленных в федеральный розыск преступников задержали в Псковской области

Псковские пограничники задержали двух россиян, находящихся в федеральном розыске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Разыскиваемых выявили в пункте пропуска «Убылинка» при въезде в Россию. Во время прохождении пограничного контроля стало известно, что первый мужчина объявлен в федеральный розыск в России за совершение преступления «Разбой», второй – за похищение человека. Оба деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанных передали полицейским для проведения дальнейших процессуальных действий.