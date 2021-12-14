71 школьный класс находится на карантине из-за коронавируса в Псковской области

В Псковской области на карантине из-за коронавируса находится 71 класс в 36 школах и 30 групп в 23 детских садах. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Из-за ОРВИ на карантине находятся 19 групп в 12 детских садах и 128 классов в 44 школах Псковской области. Кроме того, на дистанционный режим обучения переведена Середкинская школа в Псковском районе.

В настоящее время COVID-19 подтвердился у 24 воспитателей и 31 учителя региона.