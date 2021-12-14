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Общество / Здоровье

340 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

14 декабря 2021 года, 16:05

С 6 по 12 декабря 340 псковичей были оштрафованы на сумму от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

340 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшую неделю суды Псковской области в общей сложности рассмотрели 386 дел об административных правонарушениях согласно ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Кроме того, с 6 по 12 декабря 38 жителям региона было вынесено предупреждение, по 8 делам приняты иные процессуальные решения.

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