Почти 90 классов в школах Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ

87 классов в школах города Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ. Об этом 14 декабря на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Он отметил, что на данный момент в Пскове на карантин из-за коронавируса закрыты семь школьных классов. «Важно было прервать скачок, ещё и погода преподнесла сюрприз, и не все организмы справились», – подчеркнул Андрей Ермаков.

По его словам, до перевода школ города на дистанционный формат обучения общее количество закрытых на карантин классов достигало 162, из-за COVID-19 – 87.

Руководитель профильного комитета также отметил, что в настоящее время не планируется досрочное введение в городских школах новогодних каникул. Они начнутся по расписанию.

«Взрывного роста в части заболевания пока не наблюдаем. Мы также стремимся, чтобы вмешательство в школьную жизнь было минимальное», – уточнил Андрей Ермаков.