Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 90 классов в школах Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ

14 декабря 2021 года, 14:48

87 классов в школах города Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ. Об этом 14 декабря на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Почти 90 классов в школах Пскова закрыты на карантин из-за ОРВИ

Фото: Дарья Хваткова

Он отметил, что на данный момент в Пскове на карантин из-за коронавируса закрыты семь школьных классов. «Важно было прервать скачок, ещё и погода преподнесла сюрприз, и не все организмы справились», – подчеркнул Андрей Ермаков.

По его словам, до перевода школ города на дистанционный формат обучения общее количество закрытых на карантин классов достигало 162, из-за COVID-19 – 87.

Руководитель профильного комитета также отметил, что в настоящее время не планируется досрочное введение в городских школах новогодних каникул. Они начнутся по расписанию.

«Взрывного роста в части заболевания пока не наблюдаем. Мы также стремимся, чтобы вмешательство в школьную жизнь было минимальное», – уточнил Андрей Ермаков.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -4 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 15 декабря
100 лифтов заменили в многоквартирных домах Пскова
Расходы на освещение населенных пунктов Псковской области увеличат на 10 млн рублей
71 школьный класс находится на карантине из-за коронавируса в Псковской области
340 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за прошедшую неделю
РСХБ: применение цифровых финансовых активов в АПК может быть экономически эффективно в перспективе 5 лет
В ночь на 15 декабря по Псковской области ожидается снегопад
Более 170 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки
В псковском Перинатальном центре открыли прививочный пункт для беременных

Комментарии

Авторизация
No comments
Запах мандаринов

Общество
14 декабря 11:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом