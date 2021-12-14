Более 170 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

За прошедший день, 13 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 172 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

54 человека добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 22 тыс. 865), 24 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 24), десять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 154), по восемь – в Псковском (всего 5 тыс. 692), Печорском (всего 1 тыс. 475) и Новоржевском (всего 810) районах.

По семь подтвержденных случаев выявили в Опочецком (всего 2 тыс. 87), Новосокольническом (всего 1 тыс. 899) и Стругокрасненском (всего 994) районах, по шесть – в Себежском (всего 1 тыс. 567) и Плюсском (всего 1 тыс. 114), пять – в Островском районе (всего 3 тыс. 70), по четыре – в Невельском (всего 2 тыс. 820) и Дновском (всего 529) районах.

По три жителя региона заразились в Великолукском (всего 1 тыс. 798) и Пустошкинском (всего 734) районах, по два – в Дедовичском (всего 1 тыс. 654), Гдовском (всего 1 тыс. 133) и Палкинском (всего 666) районах. По одному случаю выявили в Пыталовском (всего 765) и Бежаницком (всего 722) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 68 тыс. 711 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 59 тыс. 952, в том числе 157 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 161 житель региона. На данный момент проведено 688 тыс. 420 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 588 – за прошедший день.

«Ближайшие две недели призываю всех особенно тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности. Давайте сделаем все, чтобы встретить Новый год здоровыми и без допограничений», – отметил глава Псковской области Михаил Ведерников.