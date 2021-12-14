Псковича, пытавшегося купить секретные госсведения, задержали сотрудники ФСБ

Попытку получить сведения, представляющие собой государственную тайну, пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Жителя Псковской области задержали при попытке дачи взятки действующему сотруднику Пограничного управления в обмен на секретные госсведения.

Мужчина рассчитывал получить информацию о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы для дальнейшей организации и реализации контрабандной деятельности через границу России.

В настоящий момент проводятся процессуальные действия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.