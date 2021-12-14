Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Псковича, пытавшегося купить секретные госсведения, задержали сотрудники ФСБ

14 декабря 2021 года, 11:20

Попытку получить сведения, представляющие собой государственную тайну, пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Псковича, пытавшегося купить секретные госсведения, задержали сотрудники ФСБ

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Жителя Псковской области задержали при попытке дачи взятки действующему сотруднику Пограничного управления в обмен на секретные госсведения.

Мужчина рассчитывал получить информацию о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы для дальнейшей организации и реализации контрабандной деятельности через границу России.

В настоящий момент проводятся процессуальные действия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Причины преждевременных родов назвал псковский врач
Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»
Почти 3 тысячи человек остаются без света в Псковской области
До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря
Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема
Энергетики восстановили 2700 км ЛЭП в Псковской и Новгородской областях
30 новых автобусов для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область
До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря
После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.