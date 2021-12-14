Причины преждевременных родов назвал псковский врач

О том, что может вызвать преждевременные роды, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского перинатального центра Николая Красикова.

По заявлению спикера, причинами могут стать предродовой разрыв плодных оболочек, патология матки, аномалия плода или плаценты, пиелонефрит, хориоамнионит или другая восходящая внутриутробная инфекция, которая обычно вызвана стрептококками группы B.

В перечень причин преждевременных родов также вошли многоплодная беременность и некоторые заболевания, передающиеся половым путем.

Влияния на преждевременные роды вредных привычек и других подобных факторов доказано слабо, сообщил Николай Красиков. «Однако внешние причины могут приводить к неблагополучному течению беременности, приводящему к необходимости досрочного родоразрешения», – уточнил руководитель медучреждения.

В Псковской области за 11 месяцев 2021 года родились 330 недоношенных детей, около 74% из них родились в Псковском перинатальном центре.