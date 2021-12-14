Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Причины преждевременных родов назвал псковский врач

14 декабря 2021 года, 10:55

О том, что может вызвать преждевременные роды, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского перинатального центра Николая Красикова.

По заявлению спикера, причинами могут стать предродовой разрыв плодных оболочек, патология матки, аномалия плода или плаценты, пиелонефрит, хориоамнионит или другая восходящая внутриутробная инфекция, которая обычно вызвана стрептококками группы B.

В перечень причин преждевременных родов также вошли многоплодная беременность и некоторые заболевания, передающиеся половым путем.

Влияния на преждевременные роды вредных привычек и других подобных факторов доказано слабо, сообщил Николай Красиков. «Однако внешние причины могут приводить к неблагополучному течению беременности, приводящему к необходимости досрочного родоразрешения», – уточнил руководитель медучреждения.

В Псковской области за 11 месяцев 2021 года родились 330 недоношенных детей, около 74% из них родились в Псковском перинатальном центре.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковича, пытавшегося купить секретные госсведения, задержали сотрудники ФСБ
Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»
Почти 3 тысячи человек остаются без света в Псковской области
До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря
Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема
Энергетики восстановили 2700 км ЛЭП в Псковской и Новгородской областях
30 новых автобусов для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область
До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря
После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
12:24 14.12.2021

Доктор, главврач и ещё "спикер".. спикер чего, непонятно совсем. Перечислил множество причин преждевременных родов, провёл ликбез с населением... кому это надо,перечисление медицинских энциклопедических знаний? Что делать, чтобы предотвратить преждевременные роды-не посоветовал будущим мамам.. Спасибо,что женщин не призывал в этой "новости" пройти процедуру участия в мировом эксперименте.

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 11:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом