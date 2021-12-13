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Общество / Здоровье

172 человека заразились коронавирусом в Псковской области за 12 декабря

13 декабря 2021 года, 12:53

В Псковской области за минувшие сутки, 12 декабря, коронавирус подтвердился у 172 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 22 тыс. 811) заболел 51 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс.) – 33 человека.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 684) коронавирус подтвердился у 16 местных жителей, в Порховском (всего 2 тыс. 144) – у 11. Десять человек заразились в Великолукском районе (всего 1 тыс. 795), семь – в Опочецком (всего 2 тыс. 80), шесть – в Печорском (всего 1 тыс. 467), пять – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 892). По четыре местных жителя заболели ковидом в Островском (всего 3 тыс. 65) и Себежском (всего 1 тыс. 561) районах. В

Бежаницком (всего 721), Дновском (всего 525), Невельском (всего 2 тыс. 816) и Пыталовском (всего 764) районах – по три. По два подтвержденных случая зафиксировано в Куньинском (всего 620), Гдовском (всего 1 тыс. 131), Новоржевском (всего 802) и Палкинском (всего 664) районах, по одному – в Дедовичском (всего 1 тыс. 652), Локнянском (всего 493), Плюсском (всего 1 тыс. 108),Пустошкинском (всего 731) и

Пушкиногорском (всего 847) районах.

За время пандемии проведено 686 тыс. 832 исследований, в том числе 1 тыс. 478 за 13 декабря. Всего подтвердили 68 тыс. 539 случаев заражения ковидом. Выздоровело 59 тыс. 795, 151 человек за прошедший день. Скончались 1 тыс. 161, восемь – за минувшие сутки.

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