Пункты вакцинации продолжат работать в новогодние праздники в Псковской области. Об этом 13 декабря сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Для нас праздников нет, ни выходных, ни праздников. Потому что ситуация сегодня такая», – прокомментировала она.

В праздничные выходные медицинские работники будут работать ежедневно, по словам спикера. В настоящий момент готовится специальный приказ комитета, который выйдет 20 декабря.

«Но мы еще посмотрим, как будет востребовано, может опрос проведем среди населения, чтобы всем в праздники было удобно», – сообщила Марина Гаращенко.