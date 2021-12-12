До 70% загружен ковидный коечный фонд в Псковской области

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 174 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 50 человек добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 22 тыс. 760), 31 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 967), 24 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 668), 11 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 557), по десять – в Порховском (всего 2 тыс. 133) и Опочецком (всего 2 тыс. 73) районах.

Девять новых случаев заболевания выявили в Великолукском районе (всего 1 тыс. 785), семь – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 887), шесть – в Печорском районе (всего 1 тыс. 461), пять – в Пыталовском районе (всего 761), четыре – в Островском районе (всего 3 тыс. 61), по два – в Дедовском (всего 1 тыс. 651) и Гдовском (всего 1 тыс. 129) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 846), Новоржевском (всего 800) и Палкинском (всего 662) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 68 тыс. 367 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 59 тыс. 644, в том числе 144 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 148 жителей региона. На данный момент проведено 685 тыс. 354 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 667 – за прошедший день.