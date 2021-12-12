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Общество / Здоровье

Более 28 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую области

12 декабря 2021 года, 11:45

В Псковскую области поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», состоящая из 28 тыс. 300 доз. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 28 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую области

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 359 человек (всего 255 тыс. 114), вторым – 277 (всего 245 тыс. 675). Ревакцинировались за минувший день 104 псковича (всего 26 тыс. 414).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 81,8%.

«Записывайтесь на вакцинацию!» – обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

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