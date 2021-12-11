Жительница Псковской области попала в «Книгу рекордов ГТО»

Жительница Порхова Ангелина Виткина попала в «Книгу рекордов ГТО». Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

С 8 по 12 декабря в Белгороде проходит II Всероссийский фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО».

42-летняя Ангелина Виткина выступила от Псковской области в индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд». Она показала один из лучших результатов и попала в финал. В заключительном этапе псковская спортсменка продемонстрировала лучший результат в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье – +36 сантиметров.

Ангелина Виткина получила награду победителя. Девушку занесли в «Книгу рекордов ВФСК ГТО».