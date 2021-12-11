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Общество / Здоровье

Ведерников напомнил о важности вакцинации для беременных и кормящих женщин Псковской области

11 декабря 2021 года, 10:39

Пожилые люди, беременные и кормящие женщины входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Михаил Ведерников напомнил о важности вакцинации двух последних категорий в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. 

«Я знаю, что многие мамы искренне переживают и сомневаются, делать ли им прививку или нет. Принимая решение, учитывайте, что на территории нашей страны уже зафиксирован новый штамм, который особую угрозу представляет для малышей до двух лет. Вместе с тем вакцинированные матери защищают от заболевания не только себя, но и своих детей», – подчеркнул глава региона. 

Он также напомнил про исследование, результаты которого опубликовали весной. По словам Михаила Ведерникова, американские учёные доказали факт передачи детям антител к коронавирусу через грудное молоко переболевших и вакцинированных матерей.

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