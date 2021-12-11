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Общество / Здоровье

Ведерников: Уровень заболеваемости коронавирусом снижается в Псковской области

11 декабря 2021 года, 09:42

«Уровень заболеваемости снижается, но ситуация остается непростой», – сообщил в своем профиле в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ведерников: Уровень заболеваемости коронавирусом снижается в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

За минувшие сутки, 10 декабря, в регионе коронавирусом заболели еще 176 человек. Из них в Пскове в общую ковидстатистику добавился 51 человек (всего 22 тыс. 710), в Великих Лука — 37 (всего 10 тыс. 936), в Псковском районе — 13 (всего 5 тыс. 644).

Девять подтвержденных случаев зафиксировали в Великолукском районе (всего 1 тыс. 776), по восемь — в Порховском (всего 2 тыс. 123) и Себежском (всего 1 тыс. 546) районах, семь — в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 880), по шесть — в Опочецком (всего 2 тыс. 63) и Бежаницком (всего 718) районах.

В Островском (всего 3 тыс. 57), Невельском (всего 2 тыс. 813) и Пыталовском (всего 756) районах выявили по пять подтвержденных случаев, в Гдовском районе (всего 1 тыс. 127) — четыре, в Палкинском районе (всего 661) — три, в Дедовичском (всего 1 тыс. 649), Пушкиногорском (всего 845), Новоржевском (всего 799) и Дновском (всего 522) — по два, в Печорском районе (всего 1 тыс. 455) — один.

За время пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 68 тыс. 193 человека, выздоровели — 59 тыс. 500, из них 113 — за прошедший день. Умерли 1 тыс. 140 жителей региона. В настоящее время на COVID-19 проведено 683 тыс. 687 исследований, в том числе 1 тыс. 986 — за минувшие сутки.

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