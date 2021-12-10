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Политика

До +3 градусов ожидается днем 11 декабря

10 декабря 2021 года, 18:36

11 декабря по Псковской области днем температура будет от -2 до +3 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -2...-7 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

До +3 градусов ожидается днем 11 декабря

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 декабря по Псковской области ожидается облачность. Днем осадков не предвидится, ночью – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

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