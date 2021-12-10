До +3 градусов ожидается днем 11 декабря

11 декабря по Псковской области днем температура будет от -2 до +3 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -2...-7 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
11 декабря по Псковской области днем температура будет от -2 до +3 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -2...-7 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 декабря по Псковской области ожидается облачность. Днем осадков не предвидится, ночью – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.