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Культура / Театр

Народный артист предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове

10 декабря 2021 года, 14:22

Почётный гость фестиваля MAGNUM OPUS, народный артист России Владимир Ванеев предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове. Он этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам народного артиста, 10 декабря, в заключительный день фестиваля, перед зрителями оперы «Богема» возможно предстанут те, кто через 5-10 лет будут активно появляться на телевидении.

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский рассказал, что уже есть идеи на ближайшее будущее. Он также напомнил, что Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова последние несколько лет находится на ремонте, в настоящий момент у них нет своей сцены, и оперы не показать.

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