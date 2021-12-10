Народный артист предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове

Почётный гость фестиваля MAGNUM OPUS, народный артист России Владимир Ванеев предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове. Он этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам народного артиста, 10 декабря, в заключительный день фестиваля, перед зрителями оперы «Богема» возможно предстанут те, кто через 5-10 лет будут активно появляться на телевидении.

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский рассказал, что уже есть идеи на ближайшее будущее. Он также напомнил, что Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова последние несколько лет находится на ремонте, в настоящий момент у них нет своей сцены, и оперы не показать.