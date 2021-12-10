Более 90 беременных псковичек заболели коронавирусом с начала года

В текущем году у 93 беременных жительниц Псковской области подтвердился коронавирус. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 декабря сообщил и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков. С начала пандемии коронавирусом заболела 141 беременная псковичка.

Николай Красиков отметил, что в Псковской области уже были зарегистрированы случаи смерти беременных от COVID-19. По его словам, ребенок после родов изолируется от больной матери.

Он также уточнил, что в настоящее время фиксируется прогресс по вакцинации беременны, однако он небольшой.

«Но мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки. Вакцинированы 480 беременных. Никаких последствий для матери и ребенка прививка не принесла, плод развивается в соответствии с нормой», – подчеркнул Николай Красиков.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной, на данный момент не выявлено отрицательного влияния вакцины от коронавируса для беременных женщин. Она уточнила, что доказательств ее безопасности для беременных ранее не было. Однако проведенные клинические исследования показали отсутствие негативных последствий. В связи с этим и было дано разрешение на вакцинацию беременных.

«А то некоторые удивляются почему раньше было нельзя, а теперь стало можно. Это продиктовано как раз заботой о состоянии здоровья беременных», – отметила Надежда Рагозина.