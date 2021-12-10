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Общество / Здоровье

Более 90 беременных псковичек заболели коронавирусом с начала года

10 декабря 2021 года, 11:34

В текущем году у 93 беременных жительниц Псковской области подтвердился коронавирус. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 декабря сообщил и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков. С начала пандемии коронавирусом заболела 141 беременная псковичка.

Более 90 беременных псковичек заболели коронавирусом с начала года

Фото: Дарья Хваткова

Николай Красиков отметил, что в Псковской области уже были зарегистрированы случаи смерти беременных от COVID-19. По его словам, ребенок после родов изолируется от больной матери.

Он также уточнил, что в настоящее время фиксируется прогресс по вакцинации беременны, однако он небольшой.

«Но мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки. Вакцинированы 480 беременных. Никаких последствий для матери и ребенка прививка не принесла, плод развивается в соответствии с нормой», – подчеркнул Николай Красиков.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной, на данный момент не выявлено отрицательного влияния вакцины от коронавируса для беременных женщин. Она уточнила, что доказательств ее безопасности для беременных ранее не было. Однако проведенные клинические исследования показали отсутствие негативных последствий. В связи с этим и было дано разрешение на вакцинацию беременных.

«А то некоторые удивляются почему раньше было нельзя, а теперь стало можно. Это продиктовано как раз заботой о состоянии здоровья беременных», – отметила Надежда Рагозина.

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Комментарии

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Бабулечка
14:12 10.12.2021

Царьград 3 дек. 2021г. После прививки -выкидыш: "Почему западная бигфарма замалчивает правду о своих вакцинах" Всё больше тревожные новости о побочных эффектах вакцинации от коронавируса приходят с Запада.Русская женщина,привившаяся препаратом Пфайзер ,потеряла ребенка. Врачи не исключают,что это последствия вакцинации,но бигфарма упорно продолжает настаивать на безопасности своих препаратов. "По Канаде сообщают,что растёт количество мертворожденных ,резко возросло",-уточнил Д.М.Н. Денис Иванов

Бабулечка
14:20 10.12.2021

Нет никаких исследований по безопасности препаратов в виде вакцин на беременных .Исследования начнутся на детях и беременных после окончания третьей фазы исследований,то есть в конце 2022 года, так сообщил профессор Редько. А.А. В отличии от стран Европы , США , в России из официальных источников долго не ждать результатов вакцинирования беременных. Ни комитет здравоохранения, ни главврач не берут ответственности в данном случае.

Бабулечка
14:30 10.12.2021

"Подтвердился ковид" и заболеть ковидом-это разные понятия. Ковид можно обнаружить и в дистиллированной воде тестопалками,доказали ученые. Steve Kirsch's new :" Все 3 национальных детских госпиталя США забиты новорожденными ,родившимися от полностью вакцинированных матерей.У младенцев острая сердечная недостаточность.И после этого сми говорят,что укол не виноват,что вакцины не отравляют,и не убивают".

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