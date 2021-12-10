Почти 180 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 9 декабря, еще 177 человек заразились COVID-19 в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавили еще 53 подтвержденных случая заболевания (всего 22 тыс. 659), в Великих Луках — 37 (всего 10 тыс. 899), в Псковском районе — 19 (всего 5 тыс. 631), по 13 — в Порховском (всего 2 тыс. 115) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 873) районах.

Десять человек заболели ковидом в Великолукском районе (всего 1 тыс. 767), семь — в Опочецком районе (всего 2 тыс. 57), пять — в Островском районе (всего 3 тыс. 52), по четыре — в Пустошкинском (всего 730) и Локнянском (всего 492) районах.

Три новых случая зафиксировали в Куньинском районе (всего 618), по два — в Невельском (всего 2 тыс. 808), Себежском (всего 1 тыс. 538) и Печорском (всего 1 тыс. 454) районах, по одному — в Пушкиногорском (всего 843), Красногородском (всего 678) и Палкинском (всего 658) районах.

На данный момент проведено 681 тыс. 701 исследование на COVID-19, из них 2 тыс. 774 — за минувшие сутки. С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 68 тыс. 17 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением — 59 тыс. 387, в том числе 113 — за прошедший день. Умерли 1 тыс. 135 жителей региона.

«Самая сложная ситуация по заболеваемости в Новосокольническом и Порховском районах. Их главы должны оперативно реализовать необходимый комплекс мер для снижения динамики распространения COVID-19», – подчеркнул Михаил Ведерников.