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Общество / Здоровье

Сортировочные площадки для больных с симптомами коронавируса предлагается открыть в Псковской области

9 декабря 2021 года, 15:48

Сортировочные площадки для больных с симптомами респираторного заболевания предлагается открыть в Псковской области. Такую инициативу озвучил инфекционист Военно–медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге Андрей Саулевич на совещании губернатора Псковской области с медиками 9 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона уточнил, каким образом должна быть обустроена площадка.

Андрей Саулевич пояснил, что необходимо открыть кабинет на базе поликлиники, в который бы попадали пациенты с симптомами респираторных заболеваний. Там бы специалисты проводили экспресс-диагностику и при выявлении коронавируса пациента оперативно направляли бы в Псковскую областную инфекционную больницу. Уже в клинике больному проводили бы КТ и при выявлении поражений лёгких госпитализировали. Те же, у кого отмечено лёгкое течение болезни, могли бы получить рекомендации для амбулаторного лечения.

Михаил Ведерников поручил проработать вопрос открытия сортировочных центров для Пскова, Великих Лук и, возможно, других районов региона. 

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