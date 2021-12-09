Ведерников поручил проверить псковские организации с большим количеством медотводов от вакцинации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить предприятия в случае выявления на них большого количества медотводов от вакцинации против коронавируса. Об этом он сообщил 9 декабря на совещании с медиками, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Медотводы — это исключительная ситуация, это единицы», – подчеркнул глава региона. По словам Михаила Ведерникова, оснований для получения медотвода немного. Различные патологии, напротив, являются показанием к вакцинации.

«Нужно проанализировать, какой процент медотводов в организациям, и там, где он высокий, посмотреть, кто выдавал медотводы, и как их получали», – заявил Ведерников.