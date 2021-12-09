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Общество / Здоровье

73 школьных класса закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области

9 декабря 2021 года, 15:18

В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли 73 класса в 73 школах. Об этом 9 декабря на совещании с медиками сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент «Псковской правды».

На неделе, по сообщению Нестерука, отметили значительный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Данные заболевания зафиксированы у более 7 тыс. человек.

У 14 человек обнаружен грипп H3N2. «Можно предположить, что 1500 псковичей уже больны гриппом против 500 заболевших ковидом по городу», – заметил Нестерук.

Из-за коронавируса закрыли школу в деревне Полоное Порховского района и 73 класса. Александр Нестерук также отметил, что в настоящий момент очагов ковида два и они оба в Порховском районе – в школе-интернате и Полонской школе.

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