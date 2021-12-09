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Общество / Здоровье

Губернатор предложил стимулировать псковских медиков за вакцинацию беременных

9 декабря 2021 года, 14:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил дополнительно стимулировать медиков, успешно мотивирующих беременных к вакцинации. Об этом он сообщил на совещании с медиками 9 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

«Напомню, что уровень заболеваемости среди детей, в том числе до двух лет, может существенно вырасти из-за нового штамма. Поэтому здоровье матерей нужно защитить уже сейчас», – добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что нужно уделить особое внимание в вопросах вакцинации людей из групп риска: пожилых, беременных и кормящих женщин. Как считает губернатор, работа с последней группой будет непростой, поскольку многие опираются на устаревшие рекомендации Минздрава, действовавшие в начале прививочной кампании. В связи с этим есть необходимость усилить информационную работу, используя доступные и достоверные данные, а также привлекая уже привившихся женщин, экспертов и врачей.

«Ваша задача – сделать всё необходимое, чтобы убедить людей сделать выбор в пользу защиты своего здоровья», – заявил Михаил Ведерников.

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