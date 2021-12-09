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Общество / Здоровье

Порховский и Новосокольнический районы стали антилидерами по заболеваемости COVID-19

9 декабря 2021 года, 14:28

Антилидерами по заболеваемости коронавирусом в настоящий момент являются Порховский и Новосокольнический районы. Об этом на совещании с медиками 9 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

«Всех остальных прошу взять на карандаш те меры, которые сегодня будут озвучены и приняты к исполнению. Ещё раз повторюсь: всем нужно активизировать контрольные мероприятия, потому что ситуация в регионе в целом остаётся непростой», – подчеркнул глава региона.

Ранее антилидерами по заболеваемости были Пушкиногорский и Пустошкинский районы. Выездные проверки, которые провели сотрудники администрации Псковской области и Роспотребнадзора, обнаружили неоднократные нарушения в муниципалитетах. Данную ситуацию обсуждали на заседании регионального оперативного штаба. По итогу были введены дополнительные ограничительные    меры для этих двух районов. «Тем не менее, несмотря на всю болезненность этих решений, они показали свою эффективность, и заболеваемость в этих районах пошла на спад», – добавил губернатор.

По мнению Михаила Ведерникова, главным инструментом в вопросе борьбы с ковидом является контроль за выполнением всех противовирусных требований и ограничений.

«Несмотря на общую стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости у нас, в Псковской области, по-прежнему остаётся выше среднероссийского», – сообщил глава региона.

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