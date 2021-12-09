Ведерников: В ближайшие недели потребуется мобилизовать максимум ресурсов для борьбы с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил мобилизовать максимум ресурсов для борьбы с коронавирусом в ближайшие недели. Об этом он сообщил на совещании с медицинскими работниками 9 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, федеральные эксперты ожидают наступление новой волны заболевания коронавирусом раньше, чем это планировалось. И если Псковская область не предпримет исчерпывающие меры по противодействию заболеваемости, то новая волна может пройти в регионе до того, как завершится текущая.

Этот сценарий, как отметил Михаил Ведерников, серьезная угроза для области, поэтому в настоящее время в регионе необходимо не только снизить общий уровень заболеваемости до минимума, но и нарастить динамику прививочной кампании, выйдя на требуемые показатели до конца текущего года.

Кроме того, глава региона поблагодарил Министра обороны РФ Сергея Шойгу и прибывших в Псковскую область военных медиков за помощь региону и готовность продолжить работу здесь до конца января. «Для нас такая поддержка имеет принципиальное значение, потому что наша система здравоохранения уже несколько месяцев работает в крайне напряжённом режиме», – отметил Михаил Ведерников.