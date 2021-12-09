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Культура / Религия

В Пскове прошла приемка наружных работ в Церкви Александра Невского

9 декабря 2021 года, 11:50

Итоговая приемка работ по ремонту кровли и фасада в рамках сохранения объектов культурного наследия регионального значения состоялась в Церкви Александра Невского в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщает Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Пскове прошла приемка наружных работ в Церкви Александра Невского

Фото: Instagram-аккаунт АНО «Возрождение»

Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия по результатам проверки прошло в Пскове 8 декабря. Комиссия состояла из представителей заказчика АНО «Возрождение», подрядной организации, пользователя, комитета по ОКН, научного руководства и авторского надзора.

Итоговая приемка объекта была осуществлена после выполнения всех ремонтных работ и утверждения подготовленной региональным комитетом по охране объектов культурного наследия отчетной документации.

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