Михаил Ведерников: Загрузка коечного фонда составляет менее 70%

За минувшие сутки, 8 декабря, в регионе зафиксировали еще 177 новых случаев заболевания коронавирусом.



В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 54 человека (всего 22 тыс. 606), в Великих Луках — 26 (всего 10 тыс. 862), 16 — в Опочецком районе (всего 2 тыс. 50), по 14 — в Псковском (всего 5 тыс. 612) и Порховском (всего 2 тыс. 102) районах, 13 — в Себежском районе (всего 1 тыс. 536).

Девять подтвержденных случаев выявили в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 860), по семь — в Великолукском (всего 1 тыс. 757) и Гдовском (всего 1 тыс. 123) районах, пять — в Куньинском районе (всего 615), четыре — в Усвятском районе (всего 455), по два — в Пушкиногорском (всего 842) и Бежаницком (всего 712) районах, по одному — в Невельском (всего 2 тыс. 806), Дедовичском (всего 1 тыс. 647), Новоржевском (всего 797) и Красногородском (всего 677) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 67 тыс. 840 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением — 59 тыс. 274, из них 166 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 128 жителей региона. На данный момент проведено 678 тыс. 927 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 282 - за прошедший день.

«При этом реанимация по-прежнему полностью загружена», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.