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Общество / Здоровье

Почти 2 тысячи жителей Псковской области привились вторым компонентом вакцины от коронавируса за сутки

9 декабря 2021 года, 08:32

1 тыс. 934 жителя Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса за минувшие сутки. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 2 тысячи жителей Псковской области привились вторым компонентом вакцины от коронавируса за сутки

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 8 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 928 человек, всего — 253 тыс. 57, вторым — 1 тыс. 934, всего — 241 тыс. 907. Ревакцинировались за минувшие сутки 848 жителей региона, всего — 24 тыс. 930.

В настоящее время в Псковской области израсходовано 82% поступившей вакцины от коронавируса.

«Вместе с уровнем заболеваемости снижается динамика прививочной кампании. Напоминаю: вакцинироваться нужно заранее, чтобы подготовиться к новой волне. Стоит записаться на прививку до новогодних праздников», – сообщил Михаил Ведерников.

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