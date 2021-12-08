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Происшествия / Преступление

Пожилой мужчина угнал припаркованный у кладбища катафалк в Бежаницком районе

8 декабря 2021 года, 15:41

7 декабря в районе 13 часов пожилой мужчина угнал стоявший у кладбища у деревни Осов Бежаницкого района микроавтобус «ГАЗ-22171», использовавшийся в ритуальных целях. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» обнаружили подозреваемого в угоне жителя Невельского района 1959 года рождения и угнанный автомобиль без технических повреждений в поселке Бежаницы у дома по улице Советской.

Следователи считают, что пожилой мужчина, находясь в алкогольном опьянении, принял решение использовать микроавтобус для того, чтобы доехать до магазина за спиртным. Подозреваемый уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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