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Общество / Здоровье

Открытие вытрезвителя в Пскове пока не планируется

8 декабря 2021 года, 12:50

Возобновление работы медицинского вытрезвителя в Пскове пока не планируется. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с заседания согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

По словам первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой, по данному вопросу в настоящее время создана рабочая группа. Однако она отметила, что по закону вытрезвитель нельзя сделать подведомственным учреждением какой-либо медицинской организации или органов соцзащиты. Для этого необходимо создать некоммерческую организацию.

«Имеющиеся помещения требуют значительных вложений. Вопрос требует решения, но не является критическим», – уточнила Вера Емельянова и добавила, что необходимая для проектирования вытрезвителя сумма будет названа до конца работы согласительной комиссии. На данный момент она составляет примерно от 2 до 5 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, бывший глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что данный вопрос в Пскове уже прорабатывался. «Строительство вытрезвителя – дело правильное. Но в федеральном законе не прописано четко, кто этим должен заниматься», – подчеркнул он.

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