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Общество / Здоровье

Еще 179 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

8 декабря 2021 года, 12:25

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Псковской области зафиксировали еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Еще 179 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Фото: Дарья Хваткова

47 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 22 тыс. 552), 35 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 836), 15 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 452), по 14 – в Псковском (всего 5 тыс. 598) и Порховском (всего 2 тыс. 88), 13 – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 851).

Девять подтвержденных случаев заболевания добавились в общую ковидстатистику в Опочецком районе (всего 2 тыс. 34), по шесть – в Островском (всего 3 тыс. 47) и Великолуском (всего 1 тыс. 750) районах, по пять – в Дедовичском (всего 1 тыс. 646) и Пыталовском (всего 751) районах, три – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 107), по два – в Невельском (всего 2 тыс. 805), Себежском (всего 1 тыс. 523) и Локнянском (всего 488) районах, один – в Новоржевском районе (всего 796).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 67 тыс. 663 человека, выздоровели – 59 тыс. 108, из них 158 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 128 жителей региона, пять – за последние 24 часа. На данный момент проведено 676 тыс. 645 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 741 – за прошедший день.

«Дистанционное обучение в Пскове – необходимая мера, вызванная резким ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников. Каждый пятый класс в городе находится на карантине», – отметил Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

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