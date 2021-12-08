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Общество / Здоровье

Более 24 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

8 декабря 2021 года, 11:48

От коронавирусной инфекции в Псковской области ревакцинировались 24 тыс. 82 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Более 24 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 7 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от привились 1 тыс. 196 человек (всего 252 тыс. 129), вторым – 1 тыс. 858 (всего 239 тыс. 973). Ревакцинировались за минувшие сутки 409 жителей региона.

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 82,3%.

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Комментарии

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Бабулечка
12:25 08.12.2021

"Здоровому организму прививка не нужна, больному опасна" - И.Мечников. Министр здравоохранения региона М.Гаращенко сообщает, что всем необходима эта чудовакцинация, почти без противопоказаний.Ответственность необходимо брать за вакцинацию, за побочные от неё. Профессор ,Д.М.Н. Редько А.А. сообщает, что к концу 2022 года завершится 3 фаза испытаний этих экспериментов, а далее продолжатся испытания на детях и беременных. Кто то говорит неправду.

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