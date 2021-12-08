Более 24 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

От коронавирусной инфекции в Псковской области ревакцинировались 24 тыс. 82 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

За прошедший день, 7 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от привились 1 тыс. 196 человек (всего 252 тыс. 129), вторым – 1 тыс. 858 (всего 239 тыс. 973). Ревакцинировались за минувшие сутки 409 жителей региона.

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавируса составляет 82,3%.