Передачу Псковской епархии земельного участка под дом причта согласовала Псковская гордума

7 декабря депутаты Псковской гордумы согласовали передачу земельного участка на улице Воеводы Шуйского Псковской епархии в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

За данное решение проголосовали 14 депутатов, против – четверо, воздержались - двое.

Представитель городской администрации проинформировала, что органам исполнительной власти поступило обращение от храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с просьбой предоставить епархии участок площадью 377 квадратных метров для постройки дома причта.

Землю передали, вся процедура передачи участка была полностью соблюдена.

На участке планируется строительство дома причта. Он станет частью социального проекта Псковской епархии, в рамках которого будут открыты семь подобных объектов. Строения будут включать благотворительные трапезные для малоимущих, а также помещения для воскресных школ для детей.



Здание не будет жилым домом священнослужителя, а станет православным клубом, где вместе со священником жители Пскова смогут обсудить насущные вопросы.