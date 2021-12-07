Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Религия

Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона

7 декабря 2021 года, 11:01

Митрополита Псковского и Порховского Тихона удостоили ордена благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Награждение проходило 6 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в день памяти великого князя Александра Невского. В нем принимал участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон был удостоен ордена за труд и помощь в проведении юбилейных торжеств, связанных с празднованием 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Передачу Псковской епархии земельного участка под дом причта согласовала Псковская гордума
Депутаты Псковской гордумы согласовали четырёх заместителей Бориса Елкина
Установивших взрывное устройство на школу «террористов» нейтрализовали в Себежском районе
Гордума в первом чтении приняла бюджет Пскова на 2022 год
8 декабря из-за установки центральной ёлки ограничат движение на Октябрьской площади в Пскове
Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю
Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида
Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой

Комментарии

Авторизация
No comments
Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Культура / Событие
11 ноября 12:39

Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Худрук Имперского Русского Балета рассказал о псковской постановке «Лебединого озера»
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города