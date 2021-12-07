Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона

Митрополита Псковского и Порховского Тихона удостоили ордена благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Награждение проходило 6 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в день памяти великого князя Александра Невского. В нем принимал участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон был удостоен ордена за труд и помощь в проведении юбилейных торжеств, связанных с празднованием 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.