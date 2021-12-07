Почти 240 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

238 тыс. 115 человек привились обоими компонентами вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 6 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 599 человек (всего 250 тыс. 933), вторым – 1 тыс. 337 (всего 238 тыс. 115). Ревакцинировались 407 жителей региона (всего 23 тыс. 673).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,1%.

«Штамм «омикрон» добрался и до России. Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если еще этого не сделали», – отметил глава региона Михаил Ведерников.