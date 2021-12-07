Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 240 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

7 декабря 2021 года, 09:26

238 тыс. 115 человек привились обоими компонентами вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 240 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 6 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 599 человек (всего 250 тыс. 933), вторым – 1 тыс. 337 (всего 238 тыс. 115). Ревакцинировались 407 жителей региона (всего 23 тыс. 673).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,1%.

«Штамм «омикрон» добрался и до России. Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если еще этого не сделали», – отметил глава региона Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Орденом благоверного князя Александра Невского наградили Митрополита Тихона
Еще 180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю
Псковский врач рассказала, как ускорить восстановление после перенесенного ковида
Самолета авиарейса «Москва – Псков» вылетел с задержкой
До -16 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 7 декабря
На три управляющие компании Пскова составлены протоколы из-за ненадлежащей уборки снега
Очаг коронавируса в Острове снят с контроля
Пскович Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя»

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку