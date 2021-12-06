Более 70 единиц медтранспорта передал губернатор Псковской области в районы

6 декабря состоялась очередная передача 71 единицы специального медицинского транспорта в учреждения здравоохранения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Ключи от новых автомобилей скорой помощи и маших для перевозки пациентов и врачей получили главврачи Псковской станции скорой медицинской помощи, межрайонных и районных больниц. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников медучреждений с событием.

Медикам передали 17 машин скорой помощи УАЗ и ГАЗель. Их поставку осуществили в рамках распоряжения Правительства РФ. В автомобиле имеется отечественное медицинское оборудование по классу «В», которое позволит медработникам оказывать больным и пострадавшим необходимую помощь, также включающую реанимационные мероприятия.

Данная партия автомобилей скорой медицинской помощи является восьмой, поступившей в Псковскую область с 2017 по 2021 годы. За указанный период всего в службу передали 117 скорых для оказания неотложной медицинской помощи жителям сельской местности.

14 автомобилей Lada Largus Cross и 40 – Lada Granta предназначаются для доставки пациентов в лечебные учреждения и медиков до места жительства пациентов. Их предоставят медицинским организациям 12-ти районов региона. Автотранспорт приспособлен к бездорожью. Сейчас такие машины являются неотъемлемой частью работы медиков над профилактикой ковида.

Поставка машин стала результатом реализации в Псковской области программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках обновления парка спецтранспорта ранее в регион уже поступили шесть микроавтобусов, 20 легковых автомобилей и 13 санитарных машин. По словам Михаила Ведерникова, программа продолжится. в течение 2022–2023 годов планируется поставить еще более 100 единиц техники.

«Эта крупная поставка медтранспорта в совокупности с прошлыми закупками позволит существенно обновить автопарк системы здравоохранения Псковской области. С учетом того, какая сейчас нагрузка на врачах, на младшем и среднем медицинском персонале, эти машины сыграют важную роль в обеспечении доступности и качества медицинского обслуживания населения», - сказал Михаил Ведерников.