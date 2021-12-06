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Происшествия

Карантин по АЧС отменили в семи районах Псковской области

6 декабря 2021 года, 16:36

В Псковской области отменили режим чрезвычайной ситуации в семи регионах, введенный из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение 6 декабря подписал губернатор Михаил Ведерников.

Карантин по АЧС отменили на территории Псковского, Дновского, Островского, Порховского, Дедовичского, Палкинского и Пыталовского районов.

Документ можно найти на официальном портале нормативных правовых актов региона.

На данный момент разработан комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Псковской области на период 2021–2022 годов. Выполнение мер по ликвидации АЧС в регионе губернатор контролирует лично.

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