Карантин по АЧС отменили в семи районах Псковской области

В Псковской области отменили режим чрезвычайной ситуации в семи регионах, введенный из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение 6 декабря подписал губернатор Михаил Ведерников.

Карантин по АЧС отменили на территории Псковского, Дновского, Островского, Порховского, Дедовичского, Палкинского и Пыталовского районов.

Документ можно найти на официальном портале нормативных правовых актов региона.

На данный момент разработан комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Псковской области на период 2021–2022 годов. Выполнение мер по ликвидации АЧС в регионе губернатор контролирует лично.