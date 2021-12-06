Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

В Пустошкинском районе могут продлить дополнительные противоковидные меры

6 декабря 2021 года, 15:53

6 декабря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на традиционном совещании, посвященном эпидемиологической обстановке в области, доложили об обстановке в муниципалитетах, в которых по итогам заседания регионального оперативного штаба введены дополнительные ограничения. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона. В Пустошкинском районе заболеваемость все еще остается выше среднеобластного уровня.

В Пустошкинском районе могут продлить дополнительные противоковидные меры

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Администрация муниципалитета реализует необходимые мероприятия не в полном объеме. Губернатор поручил проконтролировать соблюдение ограничительных мер в районе в предстоящие дни и оценить действия руководства муниципалитета.

«Мы не можем рисковать и отпустить ситуацию, если в ближайшие дни ситуация не изменится, то в Пустошкинском районе срок действия ограничительных мер может быть продлен», – заявил глава региона.

Его участниками стали Вера Емельянова, Марина Гаращенко, руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что в Пушкиногорском районе руководство, напротив, с ответственностью подошло к соблюдению рекомендаций и требований. В муниципалитете в три раза увеличили количество контрольных мероприятий, в результате чего ситуация стабилизировалась, а уровень заболеваемости стал ниже среднеобластного.

В целом в Псковской области продолжает наблюдаться тенденция к снижению заболеваемости ковидом. За последнюю неделю динамика снизилась на 19%. На данный момент Псковская область занимает 15 место среди регионов РФ по уровню заболеваемости, по Северо-Западному федеральному округу – седьмое место.

Михаил Ведерников также обсудил ход вакцинации в регионе. В настоящий момент ее уровень приблизился к 62% от планового показателя. Губернатор дал ряд поручений, в частности он дал задание проанализировать ход вакцинации среди групп граждан, необходимость иммунизации которых обусловлена эпидемическими показателями и поручил обсудить с главами муниципалитетов ускорение темпов вакцинации на местах.

«Необходимо обратить внимание на персональную ответственность руководителей муниципалитетов в данном вопросе. Вакцинация населения – основная задача», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников поддержал перечень инициатив в вопросе вакцинации беременных жительниц Псковской области. Для данной категории граждан предполагается проводить вебинары, где выступят специалисты, которые расскажут о необходимости защиты от коронавируса. Также вакцинальная бригада дважды в неделю будет посещать Псковский перинатальный центр.

Председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила о сокращении коечного фонда для лечения коронавируса. Перепрофилированы часть мест в Псковской межрайонной больнице, общее количество задействованных коек составляет 750. Снижение нагрузки на систему здравоохранения даст возможность активизировать работу в части диспансеризации населения.

Также накануне специалисты Министерства обороны РФ прибыли в регион для помощи псковским медикам. Их задействуют не только в работе областной инфекционной больницы, но в работе амбулаторного звена.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пскович Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя»
92 школьных класса находятся на карантине из-за коронавируса в Псковской области
Спортсмены заняли призовые места на Кубке России по бадминтону
До -20 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 7 декабря
Более 70 единиц медтранспорта передал губернатор Псковской области в районы
Карантин по АЧС отменили в семи районах Псковской области
Директор Центра сопровождения НКО: «Профессионализация некоммерческого сектора стала главной темой форума «Содействие»
11 дворов отремонтировали в Псковской области
В Великолукском районе отменены четыре очага по бешенству

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
19:05 06.12.2021

Удивительно! Четыре человека,два чиновника, доктор санитарный, и министр здравоохранения региона-педиатр решают за регион, кого закрыть, кого открыть, кому куда ходить, уколоть беременных побольше,не пустить студентов в учебные аудитории без товарного ярлыка, штрафовать безмасочников. Ну так берите ответственность за экспериментальные вакцины для будущих мам, для молодёжи. Это чьи то дети. Начните со своих близких, с детей, внуков, беременных родственниц. Посмотрите затем на результаты, доложите

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку