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Общество / Здоровье

На 19% снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области

6 декабря 2021 года, 09:59

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 19%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За минувшие сутки, 5 декабря, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились еще 185 человек.

На 19% снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

64 подтвержденных случая заболевания зафиксировали в Пскове (всего 22 тыс. 449), 29 — в Великих Луках (всего 10 тыс. 787), 16 — в Порховском районе (всего 2 тыс. 69), 15 — в Островском районе (всего 3 тыс. 24), 13 — в Псковском районе (всего 5 тыс. 578), десять - в Невельском районе (всего 2 тыс. 797).

В Пустошкинском (всего 726) и Дновском (всего 516) районах в общую ковидстатистику добавились по шесть человек, в Гдовском районе (всего 1 тыс. 114) — пять, в Опочецком (всего 2 тыс. 1), Великолукском (всего 1 тыс. 744) и Стругокрасненском (всего 983) районах — по четыре. По три новых случая выявили в Пушкиногорском (всего 840) и Бежаницком (всего 710), два — в Печорском районе (всего 1 тыс. 427), один — в Палкинском районе (всего 656).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 67 тыс. 304 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением — 58 тыс. 833, в том числе 121 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 111 жителей региона. На данный момент проведено 672 тыс. 927 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 487 — за прошедший день.

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