Более 7 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, от коронавируса вакцинировались 7 тыс. 500 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 5 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 141 человек, всего – 250 тыс. 334. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 173 жителя региона, всего – 236 тыс. 778. Ревакцинировались за прошедший день 26 псковичей, всего — 23 тыс. 266.

В настоящее время на 82,3% израсходована поступившая в Псковскую область вакцина от коронавирусной инфекции.

«Вакцинировано 62% от необходимого количества», – отметил Михаил Ведерников.

