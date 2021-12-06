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Общество / Здоровье

Более 7 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса за прошедшую неделю

6 декабря 2021 года, 08:33

За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, от коронавируса вакцинировались 7 тыс. 500 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 7 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса за прошедшую неделю

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 5 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 141 человек, всего – 250 тыс. 334. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 173 жителя региона, всего – 236 тыс. 778. Ревакцинировались за прошедший день 26 псковичей, всего — 23 тыс. 266.

В настоящее время на 82,3% израсходована поступившая в Псковскую область вакцина от коронавирусной инфекции.

«Вакцинировано 62% от необходимого количества», – отметил Михаил Ведерников.

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