Объем коечного фонда Псковской области снижен до 850 мест

Объем коечного фонда Псковской области снизили до 850 мест. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram. Его загрузка составляет примерно 70%.

За минувший день, 4 декабря, в Псковской области коронавирусом заболели 185 человек.

В Пскове (всего 22 тыс. 385) заболели 64 горожанина, в Великих Луках (всего 10 тыс. 758) – 18.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 565) зафиксировано 22 новых случая, в Порховском (всего 2 тыс. 53) – 15, в Островском (всего 3 тыс. 9) – 11.

Девять человек заболели в Невельском районе (всего 2 тыс. 787), восемь – в Пустошкинском районе (всего 720), семь – в Себежском районе (всего 1 тыс. 508). В Стругокрасненском районе (всего 979) ковидом заразились шесть человек, в Опочецком (всего 1 тыс. 997) – пять. По три человека заболели в Бежаницком (всего 707), Пыталовском (всего 746) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 838) районах. По два человека заразились в Пушкиногорском (всего 837), Новоржевском (всего 795), Палкинском (всего 655), Дновском (всего 510) и Локнянском (всего 483) районах.





За время пандемии коронавирусом заболели 67 тыс. 119 жителей Псковской области. Выздоровело из них 58 тыс. 712, в том числе 219 за минувший день. Скончались 1 тыс. 111, в том числе восемь за 4 декабря.