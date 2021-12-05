Более 250 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

250 тыс. 193 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram. За минувшие сутки, 4 декабря, первую прививку сделали 559 человек.

«Спасибо всем, что сделал выбор в пользу защиты своего здоровья», – сказал глава региона.

Вторым компонентом вакцины от коронавируса привились 236 тыс. 605 человек, включая 712 за минувший день. Ревакцинацию прошли 23 тыс. 240, в том числе 107 за 4 декабря.

Расход поступившей вакцины составляет 82,3%.