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Общество / Здоровье

Более 250 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

5 декабря 2021 года, 12:19

250 тыс. 193 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram. За минувшие сутки, 4 декабря, первую прививку сделали 559 человек.

«Спасибо всем, что сделал выбор в пользу защиты своего здоровья», – сказал глава региона.

Вторым компонентом вакцины от коронавируса привились 236 тыс. 605 человек, включая 712 за минувший день. Ревакцинацию прошли 23 тыс. 240, в том числе 107 за 4 декабря.

Расход поступившей вакцины составляет 82,3%.

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