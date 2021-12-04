Почти 250 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

249 тыс. 634 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 3 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 317 человек, вторым – 1 тыс. 661 (всего 235 тыс. 893). Ревакцинацию прошел 471 житель региона (всего 23 тыс. 133).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,1%.

«Напоминаю, что вакцины есть во всех районах. Записывайтесь на ближайшее время – прививка надежно защищает от тяжелых форм заболевания!» – отметил Михаил Ведерников.