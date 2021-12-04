Почти 190 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 3 декабря, в Псковской области выявили еще 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

58 человек заболели в Пскове (всего 22 тыс. 258), 30 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 720), 17 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 543), 13 – в Островском районе (всего 2 тыс. 998), 11 – в Стругокрасненском районе (всего 973), десять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 38).

Восемь подтвержденных случаев добавились в общую ковидстатистику в Себежском районе (всего 1 тыс. 501), семь – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 992), шесть – в Невельском районе (всего 2 тыс. 778).

По пять человек заболели коронавирусом в Пыталовском (всего 743) и Пустошкинском (всего 712) районах, по четыре – в Плюсском (всего 1 тыс. 100) и Новоржевском (всего 793) районах, три – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 637).

По два новых случая зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 835), Печорском (всего 1 тыс. 425), Гдовском (всего 1 тыс. 108) и Бежаницком (всего 704) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 835), Красногородском (всего 676) и Палкинском (всего 653) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 66 тыс. 394 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением 58 тыс. 493, в том числе 347 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 98 жителей региона. На данный момент проведено 669 тыс. 318 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 279 – за прошедший день.