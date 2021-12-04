В Псковской области зафиксировали новый очаг коронавируса

Новый очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Еще один очаг COVID-19 был выявлен на территории Полонской среднеобразовательной школы Порховского района.

На данный момент в Псковской области активными остаются три очага: на территории Порховской школы-интерната, на производственной площадке в ООО «АБ Мед» в Острове и на территории Полонской среднеобразовательной школы Порховского района.